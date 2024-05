Cure dentistiche più accessibili per i fragili

È stata approvata in Regione la delibera per l’istituzione della Rete odontoiatrica regionale, che si prefigge l’obiettivo di migliorare la presa in carico globale e dei pazienti fragili (con facilitazione dei percorsi logistici ed organizzativi), garantire l’uniformità di accesso e di trattamento in tutto il territorio regionale attraverso l’integrazione ospedale-territorio e specifici Pdta (percorsi diagnostico terapeutici assistenziali), omogeneizzare le procedure cliniche e amministrative, condividere linee guida e protocolli operativi (da parte del coordinamento regionale, per supportare le competenze professionali e incrementare la qualità assistenziale e il piano di cura complessivo). "La rete favorisce l’accessibilità alle cure odontoiatriche nell’età evolutiva (0-14 anni) e nell’età adulta delle persone in condizioni di difficoltà economiche e si propone di colmare la carenza di offerta pubblica rispetto al bisogno di salute. Il 50% dei cittadini, infatti, non ha disponibilità economiche adeguate per rivolgersi all’odontoiatria privata – spiegano della Regione –. Previste prestazioni per la tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva, l’assistenza odontoiatrica e protesica a determinate categorie in condizioni di vulnerabilità sanitaria e sociale, il trattamento urgenze odontostomatologiche, le visite odontoiatriche anche per diagnosi precoce di patologie neoplastiche del cavo orale. I nodi della rete, sia ambulatoriali che ospedalieri, erogano prestazioni, anche quelle a carattere di urgenza, con orari e modalità organizzative proprie di ogni singola struttura da pubblicare nelle carte dei servizi/siti internet degli Enti".