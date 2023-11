’Cyber security e blockchain’. Il corso nato da uno studio fatto col pastificio Mancini

Il Dipartimento di Economia e Diritto dell’Università ha recentemente avviato uno studio sulla blockchiain coinvolgendo il pastificio Mancini, che utilizza l’innovativa tecnologia per tracciare il grano e il processo produttivo.

Inoltre, per affrontare la crescente domanda di competenze e conoscenze in questo campo, il Dipartimento attiverà, nel secondo semestre, il corso ’Cyber security e blockchain’ dedicato agli studenti della magistrale in Management e Marketing Internazionale.

Le lezioni saranno tenute dall’esperto Gian Luca Comandini, uno dei più noti divulgatori tecnologici italiani, membro della task force governativa esperta scelta dal Ministero dello Sviluppo Economico per elaborare una strategia nazionale sulla blockchain.