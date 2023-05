Da Fausto Leali a Donatella Rettore Tutto pronto per il "Premio Ravera"

I Cugini di Campagna, i Gemelli di Guidonia, Iva Zanicchi, Donatella Rettore, Marcella Bella, Michele Zarrillo, Paolo Vallesi, Fausto Leali, Marco Carta, Silvia Salemi, Gatto Panceri sono alcuni dei nomi che, domenica 11 giugno alle 21, accenderanno il campo sportivo comunale di Castelraimondo per il "Premio Ravera - Una canzone è per sempre". Un viaggio di note e parole dedicato appunto a Gianni Ravera, cantante, talent scout e organizzatore di manifestazioni come il festival di Sanremo per 24 edizioni, Castrocaro e il Disco per l’estate. A condurre, Carlo Conti. Protagonista sarà la musica, affidata come sempre all’Orchestra Mediterranea diretta dal maestro Michele Pecora, ideatore del Premio. Ad aprire la serata, l’esibizione di otto giovani promesse presentate da Melissa Di Matteo (cofondatrice del Premio) e dal critico e giornalista Dario Salvatori. Scaldati i motori, il Premio entrerà nel vivo con I Cugini di Campagna (da Anima mia a Lettera 22), Marcella Bella (da Montagne Verdi a Nell’Aria), Rettore (appena insignita dallo Iulm di Milano honoris causa del diploma in Management delle risorse artistiche e culturali, da Splendido splendente, Kobra fino a Chimica). E ancora, Michele Zarrillo (Una rosa blu e Cinque giorni); Fausto Leali (A chi, a Io Amo, Mi manchi), Iva Zanicchi (da Zingara a Voglio Amarti). Tra gli ospiti Le Deva, Mannini, Noor, Antonio Maggio e SindroMe a sottolineare la forza della musica in un crossover generazionale impreziosito dai Gemelli di Guidonia. Radio Subasio (radio ufficiale dell’evento) trasmetterà in diretta la serata. I biglietti sono prenotabili online e nei punti vendita Ciaotickets. "Questa serata è per tutti noi che crediamo nello spettacolo e nella forza della , ha detto Pasquale Mammaro, che si occupa della supervisione artistica del Premio. Castelraimondo si colorerà davvero di musica e profumi, con la XXXI Infiorata Corpus Domini, che si terrà proprio in quei giorni: ventisei quadri fioriti, in un unico "tappeto" lungo Corso Italia. "La nostra città godrà della presenza di Carlo Conti – conclude l’assessore al turismo Elisabetta Torregiani – per un evento che è come una ciliegina sulla torta tanto attesa, arricchita da una masterclass con ragazzi provenienti da tutta Italia che qui affineranno le loro qualità per presentarsi al pubblico nella serata del Premio".