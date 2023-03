Da Propaganda Live a Matelica Ecco "Pojana e i suoi fratelli"

Andrea Pennacchi, celebre volto televisivo e ospite fisso a Propaganda Live, sarà il protagonista venerdì sera al Teatro Piermarini a partire dalle 21.15 dello spettacolo "Pojana e i suoi fratelli", scritto e interpretato dallo stesso Pennacchi con musiche di Giorgio Gobbo e Gianluca Segato, in una produzione di Teatro Boxer in collaborazione con People.

La pièce propone la vicenda dei fratelli maggiori di Pojana Edo, il security, Tonon il derattizzatore, Alvise il nero e altri, che il primo aprile 2014 divenuta nota per la produzione in un capannone di Casale di Scodosia, nel veneziano, di un secondo Tanko, una macchina movimento terra blindata, con un "cannoncino" in torretta. Una vicenda che lasciò perplessi e che Pennacchi vuol raccontare.

"Io e il mio socio, il musicista Giorgio Gobbo – afferma l’attore –, sentimmo subito la necessità di raccontare alla nazione le storie del nordest che fuori dai confini della neonata Padania nessuno conosceva. Il mondo deve sapere, pensavamo, come mai i laboriosi veneti costruiscono nei loro capannoni svuotati dalla crisi delle ’tecniche’ degne dell’Isis. Va detto che queste storie venivano già raccontate da giornalisti straordinari come Rumiz e Stella, o sociologi come Diamanti, ma a teatro erano ancora poco presenti. C’era un buco, pensavamo: era giusto raccontare quest’angolo d’Italia".

Per informazioni: 0737-781811 o Amat 071-2072439.

m. p.