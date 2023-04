Dal palazzo comunale al teatro Mugellini: alunni in visita nei luoghi simbolo della città

Ieri mattina, gli alunni delle classi di quinta elementare (sezioni A, B, C e D) dell’istituto comprensivo Sanzio di Porto Potenza, accompagnati dalle loro insegnanti, hanno visitato alcuni luoghi simbolo del municipio in piazza Matteotti: tra questi la sala giunta, l’ufficio anagrafe, l’ufficio tecnico e il comando della polizia locale. A conclusione della visita, i bambini sono stati accolti all’interno del teatro Mugellini dal vicesindaco Giulio Casciotti e dall’assessore ai lavori pubblici Luisa Isidori. Il vicesindaco Casciotti, nel portare i saluti dell’amministrazione comunale, ha invitato gli alunni a divenire parte attiva della comunità. "Abbiamo bisogno di ciascuno di voi per rendere questa città migliore – ha detto Casciotti –. Aspettiamo le vostre richieste, le vostre critiche, i vostri suggerimenti. Il vostro contributo è fondamentale perché sarete voi i primi utilizzatori di questa città nel prossimo futuro". "Un ringraziamento particolare alle insegnanti, che hanno accompagnato e preparato i bambini a questo importante ‘viaggio’ alla scoperta della loro città – ha scritto il Comune sulla sua pagina Facebook –, a tutti i dipendenti del Comune e a Sonia Pace, che ha magistralmente illustrato le caratteristiche storiche e artistiche della sala giunta e del teatro Mugellini".