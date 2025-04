Dalla mostra al contest per le scuole. Il ministro Foti alla festa dell’Europa

Il ministro Tommaso Foti l’8 maggio sarà a Macerata per la festa dell’Europa. Alle 10.30 sarà al Lauro Rossi per un incontro in collaborazione con il Comune, la Regione, la Bcc Recanati e Colmurano, Unimc e la Scuola di dottorato. "Siamo davvero onorati che il ministro Foti abbia scelto Macerata per trascorrere questa significativa giornata – ha detto il sindaco Sandro Parcaroli –. Un appuntamento che, di anno in anno, ha rafforzato l’identità della città a 360 gradi e che rappresenta un’occasione per approfondire le tematiche legate all’Europa".

Durante la mattinata saranno presentati i lavori del concorso "L’Europa per Me" e, successivamente, premiati i vincitori del contest; protagonisti dell’evento saranno le studentesse e gli studenti delle scuole medie e superiori di Macerata. Il ministro per gli affari europei, intervistato dal giornalista Raffaele Vitali, dialogherà con gli studenti sul significato e sull’opportunità dell’essere cittadini europei. A seguire, alle 12.30, agli Antichi Forni, il ministro presiederà la cerimonia di inaugurazione della mostra multimediale "L’Italia in Europa, l’Europa in Italia", promossa e realizzata dal dipartimento per gli affari europei della presidenza del consiglio dei ministri in collaborazione con l’Ansa, che sarà visitabile l’8, il 9 e il 10 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 17.30 alle 22.30 e il 12 maggio dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.

L’esposizione ripercorre attraverso oltre 100 foto i momenti salienti dell’integrazione europea dalla guerra fredda a oggi e offre l’opportunità di conoscere il percorso di costruzione dell’Unione e il valore aggiunto dell’essere cittadini europei. La mostra, articolata in periodi di 10 anni, è arricchita di un progetto di realtà aumentata: grazie all’app dedicata "L’Italia in Europa - L’Europa in Italia" su Apple Store, "litaliaineuropa" su Play Store, è possibile rivivere come in una macchina del tempo sia i momenti salienti dell’integrazione europea sia gli eventi mondiali e gli avvenimenti di costume e società che hanno caratterizzato questi decenni di storia, inquadrando sul proprio dispositivo le foto esposte contrassegnate con l’icona play per attivare i contenuti multimediali, video e testimonianze originali. Visite guidate per le classi scolastiche che ne fanno richiesta via mail a: ufficio.europa@comune.macerata.it.