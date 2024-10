Festa per Danilo Compagnucci, il direttore sanitario delle Terme Santa Lucia va in pensione

Tolentino (Macerata), 1 ottobre 2024 - Grande festa, alle Terme Santa Lucia di Tolentino, per il dottor Danilo Compagnucci, direttore sanitario della struttura da ben 36 anni, dal 1988. Ieri è stato l’ultimo giorno di servizio per lui, tra la commozione e gli applausi di tutto il personale, amministrativo e sanitario. “Ho dato e ho ricevuto tanto da questa azienda – ha detto il dottore -. Abbiamo aperto centri in diverse città, ci siamo allargati. L’obiettivo comune è stato far crescere l’azienda. E ci siamo riusciti!”. Tra i traguardi raggiunti grazie al dottor Compagnucci, la medicina dello sport con i poliambulatori e la fisioterapia. “Siamo cresciuti insieme”, ha aggiunto, sottolineando il gioco di squadra. A salutarli ieri, ringraziandolo per il lavoro, l’impegno, la professionalità e l’umanità di questi lunghi anni, c’erano il presidente dell’Assm (municipalizzata che gestisce le terme) Nando Ottavi, il vicepresidente Roberto Lombardelli e il direttore generale Sandro Meschini.