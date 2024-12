Danni causati dall’alluvione, al via le richieste di rimborsi

Tolentino è tra i Comuni che rientrano nel cratere dell’alluvione per il risarcimento danni. L’amministrazione Sclavi informa i cittadini e le imprese sulle modalità di richiesta dei contributi previsti dall’ordinanza della protezione civile. I contributi per le famiglie prevedono un importo massimo fino a 5mila euro. I cittadini dovranno compilare il modulo B1, scaricabile e compilabile attraverso la piattaforma digitale o reperibile e compilabile a mano negli uffici comunali; poi dovrà essere protocollato al Comune o inviato a mezzo pec, per essere validato e poi trasmesso agli enti competenti. Mentre per i contributi per le attività produttive l’importo massimo è fino a 20mila euro. Le imprese dovranno compilare il modulo C1, disponibile sulla piattaforma dedicata digitale utilizzando credenziali Spid. La piattaforma apre domenica 15 alle 9 e chiude il 24 gennaio alle 13. Il commissario delegato verificherà le richieste ricevute per poi provvedere a emettere i rimborsi, nella parte non coperta da polizze assicurative.

"Ricordiamo l’importanza di rispettare i termini e le modalità operative stabilite dall’ordinanza, affinché tutti possano accedere ai contributi previsti – evidenzia l’assessore Flavia Giombetti –. Ringrazio la Regione e la protezione civile per la celerità e la disponibilità con cui hanno collaborato e affrontato l’emergenza, per il bene della popolazione colpita".