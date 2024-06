De Gregori, Renga, Pelù e Goran Bregovic. All’arena Gigli l’estate si riempie di stelle

Goran Bregovic, Piero Pelù, Francesco Renga con Nek, Cristiano De André, Alex Britti, Massimo Ranieri e Francesco De Gregori: sono solo alcuni dei grandi nomi che animeranno l’estate portorecanatese. Il Comune ha appena presentato il cartellone degli eventi in programma per tutta l’estate, a Porto Recanati.

"Tanti gli appuntamenti che soddisfano e accontentano i concittadini e gli ospiti di tutte le età, dai più piccoli ai più esigenti – assicura il sindaco Andrea Michelini –. Tutti i settori dello spettacolo, dalla musica al cinema, dal musical al teatro sono presenti nelle ormai collaudate location: l’arena Gigli, il Borgo marinaro, piazzetta delle Erbe e largo Porto Giulio. Anche quest’anno, la stagione si avvale della collaborazione con Amat".

Ed ecco gli spettacoli più importanti che ci saranno di sera, alle 21.30, nell’arena Gigli: 28 giugno "Peter Pan 9 Muse", 13 luglio Alice in concerto, 16 luglio "Festa del Mare" con il concerto e la premiazione concorso letterario per ragazzi Murè. Mentre il 17 luglio ci sarà il concerto Goran Bregovic, il 19 luglio "Favole da incubo" con Roberta Bruzzone, il 23 luglio "Concerto di mezza estate - Corpo bandistico Giuseppe Verdi", il 25 luglio "Rocky Horror live concert show - Compagnia La Fenice di Osimo", il 27 luglio Piero Pelu’ in "Deserti Tour 2024", il 28 luglio "RengaNek in concerto", il 30 luglio "La Bella e la Bestia musical" con Compagnia La Fenice di Osimo e il 31 luglio "Serata Concerto Form", diretta dal maestro David Crescenzi. Mentre ad agosto arriveranno altri big, sempre all’arena Gigli: il 2 Cristiano De Andrè in concerto, il 3 Alex Britti in concerto, il 5 "Ciao Mimmo! Omaggio a Domenico Modugno" con Riccardo Foresi & That’s Amore. E ancora: il 10 agosto lo spettacolo di Angelo Duro, il 12 agosto si esibirà Massimo Ranieri, il 14 agosto Francesco De Gregori in concerto, il 17 agosto la storica band rock-progressive Le Orme in "Anteprima il Leone e la Bandiera tour 2024". Poi, il 22 agosto il concerto tributo "Queen at the Opera", il 23 e 24 agosto la rassegna cinematografica "RockMovieStar" (prima con "Buena Vista Social Club" e poi con "Get On Up – La storia di James Brown"). Inoltre il 12 luglio ci sarà una serata di musica per i più giovani con il dj Francesco Luv, così come il 25 agosto (21.30) arriverà un altro dj-set in piazza del Borgo. Per info o prenotazioni, telefonare al numero 0719799084 (ufficio Iat).