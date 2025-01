Decalogo contro le frodi. L’iniziativa targata Poste

Poste italiane distribuisce un vademecum antifrode in 29 uffici postali della provincia. La collaborazione dei cittadini ha fatto sì che rispetto allo scorso anno le truffe siano diminuite del 43%.

Nel decalogo di Poste, consigli su come fare attenzione alle proposte e alle promesse di guadagni facili, verificare le pagine web su cui si effettuano i propri acquisti, usare cautela nella gestione di dati e informazioni e mantenere software e password aggiornati oltre che riconoscere sms, telefonate e mail fraudolente.

Il vademecum è reperibile negli uffici di Appignano, Camerino, Castelraimondo, Cingoli, Fontespina, Santa Maria Apparente, Corridonia, Piediripa, Sforzacosta, Matelica, Mogliano, Montefano, Monte San Giusto, Morrovalle stazione, Porto Recanati, Porto Potenza Picena, Potenza Picena, Recanati, San Severino, Sarnano, Treia e in quelli di Macerata, Tolentino e Civitanova.

"Il rischio di rimanere coinvolti in una truffa riguarda tutti e non va sottovalutato – dicono da Poste –, anche perché spesso le frodi vengono messe in atto da veri professionisti".