Deputazione di Storia Patria:. Bruni è socia per le Marche

La direttrice della Pinacoteca Moretti, Enrica Bruni (nella foto), socio della Deputazione di Storia Patria per le Marche. Proposta dalla presidente Anna Falcioni, è stata scelta fra i cultori di storia e in particolare di storia del territorio. La Deputazione di Storia Patria, istituita con Regio decreto il 30 marzo del 1890, è un ente sostenuto dallo Stato, presente in tutte le regioni italiane, che opera nel settore della ricerca storica raccogliendo e pubblicando studi e ricerche per l’illustrazione della storia civile, militare, giuridica, economica, letteraria e artistica della regione. "Sono onorata – ha detto la Bruni –, porterò il mio sapere, l’entusiasmo e il senso di responsabilità pensando alla nostra storia e alle storie della nostra terra, pensando ad Annibal Caro, a Enrico Cecchetti, a Pier Alberto Conti, ad Arnoldo Ciarrocchi a Wladimiro Tulli e ai tanti che hanno portato le Marche e Civitanova nel mondo. Ricordo il professor Gilberto Piccinini che è stato presidente della Deputazione con il quale mi pregio di aver collaborato"