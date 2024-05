Di corsa fino a Porto San Giorgio e ritorno. Maratona di compleanno per Mauro D’Angelo

Mauro D’Angelo, civitanovese doc, da sempre impegnato nel settore del fitness e dello sport, running & life coach, per i suoi 33 anni ha organizzato, l’altro ieri, una festa di compleanno davvero sui generis: ha richiamato all’appello alcuni dei suoi colleghi e amici per una maratona "home made". Sono partiti dalla pista ciclabile del Castellaro, circa all’altezza del ponte dell’autostrada, per poi continuare verso il porto, passando poi per il lungomare sud e via fino a Porto San Giorgio all’altezza dello stabilimento Vela, punto in cui hanno girato per tornare indietro. Il gruppo di ragazzi composto da Mauro D’Angelo, Jacopo Guardati, Diego Pompei e Davide Marte non è passato inosservato con la pettorina "33 giri intorno al sole marathon". All’arrivo hanno trovato musica, medaglie personalizzate e pacco gara.