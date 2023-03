Diminuiscono gli sportelli nei piccoli comuni: "Banco Marchigiano resta e amplia i servizi"

"Così si va ad impoverire il territorio, le famiglie e il tessuto economico e sociale". Il dramma della chiusura degli sportelli bancari nel nostro territorio è ricordato anche da Sandro Palombini, intervenuto nel fare il punto sulla realtà di cui è presidente, il Banco Marchigiano. "Non posso, tuttavia, non evidenziare come il Banco – aggiunge Palombini – è chiamato invece per sua stessa missione aziendale ad essere presente in modo capillare nel territorio di riferimento e valorizzare anche le più piccole realtà, fornendo ai cittadini il nostro servizio che è pubblico ed anche molto importante, direi essenziale per tutti quelle persone che non potrebbero fare altrimenti. Non solo continueremo a presidiare – assicura –, attraverso le nostre filiali, tutte le cittadine e i piccoli borghi in cui siamo presenti, ma stiamo addirittura ampliando questa nostra capillarità e i servizi erogati, come a Civitanova alta dove abbiamo recentemente avviato anche un servizio di consulenza nei pomeriggi". Palombini illustra l’ultimo accordo siglato con l’Ente nazionale per il Microcredito: "Una convenzione – commenta – con cui forniamo un ulteriore supporto alle piccole imprese marchigiane". Il Banco Marchigiano ha 28 filiali nelle Marche a servizio di 119 comuni.