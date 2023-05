Dipartimento Servizi e laboratori analisi, in pensione la direttrice Perfetti

Il primo giugno va in pensione la dottoressa Clelia Perfetti, direttrice del Dipartimento dei Servizi dell’Ast maceratese e dei laboratori analisi degli ospedali di Civitanova, Macerata e Camerino-San Severino. Dopo oltre quarant’anni di onorato servizio, si colloca a riposo una professionista competente e brillante, che ha rappresentato un punto di riferimento importante per la sanità maceratese. Proveniente dall’ospedale Salesi di Ancona, la Perfetti ha iniziato la sua carriera l’8 giugno del 1981 come assistente medico del laboratorio analisi dell’ospedale di Civitanova per diventarne direttrice nel 2000, mentre dal 2012 ha diretto anche i laboratori di Macerata e di Camerino-San Severino, per essere poi nominata nel 2018 anche alla guida del Dipartimento dei servizi.

"Sono commossa dall’affetto ricevuto da tutti coloro con cui ho condiviso un lungo percorso professionale e umano – racconta emozionata Clelia Perfetti –, i laboratori di analisi dell’Ast di Macerata hanno rappresentato da sempre il mio mondo, e conservo nel cuore ricordi bellissimi". Presente alla festa di saluto all’ospedale di Civitanovese anche Daniela Corsi, sub-commissario straordinario dell’Ast di Macerata, che ha espresso il suo apprezzamento per la serietà professionale della dottoressa Perfetti, in particolare per la sua capacità di aver saputo gestire il reparto creando un’equipe di medici competente e affiatata.

re. ma.