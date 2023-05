Direttori di reti museali locali, Galazzi eletta al posto di Papetti

Sono stati presentati dalla Regione al Salone del libro di Torino i primi sei direttori di rete. Tra questi, per la nostra provincia: Federica Galazzi per la Rete museale dell’Alta valle del Potenza-Comuni di San Severino (capofila), Castelraimondo, Pioraco e Sefro; Ivan Antognozzi per Le città visibili. Percorsi artistici integrati nei luoghi culturali di Gualdo, San Ginesio e Tolentino-Comuni di San Ginesio (capofila), Gualdo e Tolentino. Il Comune di Monte San Martino rientra invece nella rete Metromuseo dei borghi di marca: approdi d’arte, storia e cultura-Comuni di Montalto delle Marche (capofila, provincia Ascoli piceno), Monte Rinaldo e Monte San Martino con direttore Tommaso Strinati. La Galazzi prende in pratica l’incarico che inizialmente era stato assegnato al professor Stefano Papetti, il quale aveva rinunciato per incompatibilità. I direttori coordineranno le reti culturali individuate dalla Regione; sono aggregazioni di istituti, musei, luoghi della cultura, formati da musei e pinacoteche, aree archeologiche, biblioteche, ecomusei, torri, palazzi storici e chiese monumentali, teatri, archivi, centri studi. Rappresentano figure professionali che affiancheranno gli enti pubblici capofila delle reti. L’incarico terminerà il 31 dicembre 2024, con possibilità di rinnovo.