Diritti di donne e bambine nelle aree di conflitto. Giornata di studio a Unimc

Per il quarto anno consecutivo, il Centro interdipartimentale di ricerca sull’Adriatico e il Mediterraneo dell’Università di Macerata, CiRAM, partecipa con una propria iniziativa al Festival dello Sviluppo Sostenibile organizzato a livello nazionale dall’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile. Martedì alle 9, all’auditorium Unimc in via Padre Matteo Ricci, si svolgerà una giornata di studio dal titolo "Donne e bambine: quali diritti in contesti di conflitto e post-conflitto nell’area mediterranea?", organizzata in collaborazione dei Dipartimenti di Studi umanistici e di Giurisprudenza.

L’iniziativa intende esplorare, da una prospettiva interdisciplinare, il tema della tutela dei diritti di donne e bambine nei contesti di conflitto e post-conflitto nell’area mediterranea.