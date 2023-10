Disinfestazione notturna a Porto Recanati: consigli per la popolazione

Sarà effettuata nella notte tra domani e sabato, a Porto Recanati, la disinfestazione contro le zanzare. L’intervento verrà eseguito dagli operatori del Cosmari, nella fascia oraria che va da mezzanotte fino alle sei. Perciò, il sindaco Andrea Michelini invita la popolazione a "chiudere le finestre delle proprie abitazioni, non lasciare all’aperto i cibi, non lasciare stesi i panni, e consumare verdura e frutta coltivata in giardini e orti procedendo a un accurato lavaggio preventivo". Inoltre, "gli animali domestici e da cortile dovranno essere detenuti all’interno dei propri ricoveri o comunque allontanati e messi al riparo".