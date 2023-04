Dopo 70 anni di silenzio torna la messa crismale

Da circa 70 anni non si celebrava più nella concattedrale di Santa Maria Assunta la solenne messa crismale svoltasi nel tardo pomeriggio di mercoledì, riunendo attorno all’arcivescovo monsignor Francesco Massara oltre 80 sacerdoti delle diocesi di Camerino – San Severino Marche e Fabriano – Matelica, per consacrare gli oli santi usati per i sacramenti. Come spiegato dal vicario di zona e parroco della chiesa, monsignor Lorenzo Paglioni, "la scelta del vescovo di celebrare questo importante momento liturgico a Matelica è stata dovuta al fatto che siamo il centro a metà strada fra le due principali sedi diocesane, con un’antica storia alle spalle, potendo far risalire le nostre origini cristiane al IV-V secolo dopo Cristo". Alla cerimonia hanno preso parte tantissimi fedeli e appartenenti a congregazioni religiose femminili, mentre il servizio d’ordine è stato affidato alla Pia unione di San Biagio e la distribuzione finale degli oli consacrati per le parrocchie ai membri della confraternita del Santissimo Sacramento.

m. p.