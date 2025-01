"Dopo dieci anni in via del Donatore torna il decoro"

Fine di un incubo, la giungla di via del Donatore non esiste più, è l’annuncio di Enrico Fabraccio ed Emanuele Carloni della segreteria locale di Forza Italia annunciando che, dopo quasi 10 anni, le voci dei residenti sono state ascoltate dal sindaco e dall’assessore Bartomeoli che hanno fatto tagliare la vegetazione al lato strada, nell’area di competenza del Comune.

"Questo intervento, insieme a quello di sorveglianza già attuato dalla polizia locale, contribuirà alla sicurezza e alla riqualificazione della centralissima zona progettata dalla scorsa amministrazione come ingresso del parcheggio del centro città 2.0 e la scuola Beniamino Gigli".

I due esponenti politici ricordano in una nota che la zona, a ridosso del centro storico, "si presentava con l’erba altissima lungo la strada che arrivava a occupare l’area dei parcheggi diventando l’habitat ideale di roditori e spazzatura. Dal 2014 i cittadini, che abitano vicino al cantiere della ex-scuola Gigli, aspettavano la riqualificazione di via Del Donatore.

La strada, che termina con il cantiere della scuola e presenta illuminazione stradale incompleta, versava in pessime condizioni ed era diventata meta ideale per attività illecite come segnalato alle autorità da alcuni cittadini. Dal 2014 non erano stati fatti lavori di potatura".