"Dopo due anni manca ancora un piano traffico"

di Giorgio Giannaccini

"Come quartieri, ci siamo affidati a un’amministrazione che nella propria campagna elettorale aveva fatto del rispetto dell’ambiente e della salute pubblica i propri punti di forza. Dobbiamo tristemente constatare che, dopo quasi due anni, la giunta non ha ancora un piano traffico e questo produce un imbarazzante tira e molla con gli orari dell’isola pedonale". E’ la protesta, in coro, dei comitati di quartiere Scossicci-Del Sole, Castennou, Centro, Sammarì, Europa e Montarice, che si dicono sempre più contrari alle ultime modifiche attuate sull’isola pedonale prevista sabato e domenica lungo corso Matteotti e via Pastrengo, a Porto Recanati. Per questo, chiedono ora un incontro con il sindaco Andrea Michelini. "Non possiamo che rammaricarci nel verificare che nonostante il ruolo a noi conferito, non veniamo ascoltati e informati – affermano in una nota stampa i sei quartieri –. Riguardo l’ultima annosa questione dell’isola pedonale, nonostante ci fosse sembrato di essere stati molto comprensivi accettando il compromesso delle 19.30, ci siamo trovati da parte dei commercianti a una totale chiusura che non tiene assolutamente conto delle richieste dei residenti. La cosa che ci lascia perplessi – aggiungono ancora – è come sia possibile che dopo un incontro con determinate prospettive e un secondo al quale non siamo invitati, venga attuata una nuova ordinanza, la quale rimette in discussione tutto quello che è stato stabilito". Inoltre, i sei comitati di quartiere rivendicano che avevano chiesto "delle agevolazioni per garantire ai residenti uno sconto, qualora fossero costretti a parcheggiare sulle strisce blu. Ma invece siamo venuti a conoscenza che il costo del parcheggio lunga sosta, dinanzi al bocciodromo, è addirittura aumentato. La titubanza di questa amministrazione si manifesta anche per la transenna messa a nord del paese che non viene presidiata, assistendo inermi a un continuo transito di auto. A nostro avviso questo continuo cambio di orario non aiuta, serve una linea chiara riguardo alla circolazione stradale". Quindi, i comitati di Scossicci-Del Sole, Castennou, Centro, Sammarì, Europa e Montarice chiedono "un incontro con il sindaco e l’intera giunta, per attenzionare la questione che a oggi ancora non si è chiarita. Si chiede poi di sapere ufficialmente se il piano traffico è stato assegnato e quali sono i tempi di attuazione oltre ai progetti per i parcheggi che questa amministrazione ha intenzione di attuare".