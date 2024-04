Investimenti e promozione: tre interrogazioni in Consiglio

Torna a riunirsi il Consiglio comunale di San Severino. La seduta è convocata il 30 aprile alle 19, e tra gli argomenti all’ordine del giorno, subito dopo le comunicazioni del sindaco, Rosa Piermattei, figurano tre interrogazioni a risposta orale presentate dal gruppo Insieme per San Severino sugli investimenti del Pnrr, Pnc e altri per i castelli e, in particolare, per il castello di Pitino, sull’attività di promozione culturale e di partecipazione cittadina e sui mancati pagamenti del servizio mensa scolastica.

L’Assise settempedana sarà poi chiamata a votare l’approvazione del rendiconto della gestione per l’esercizio 2023, le variazioni al bilancio di previsione 2024/2026 e l’applicazione dell’avanzo di amministrazione 2023, la presa d’atto del Piano finanziario e l’approvazione delle tariffe Tari per l’anno 2024. In Consiglio comunale anche l’approvazione dell’aggiornamento del Programma triennale degli acquisti di beni e servizi 2024-2026, l’atto di indirizzo per l’affidamento del servizio di gestione dei servizi educativi integrativi, cucina, lavanderia e pulizia locali nell’asilo nido comunale, l’atto di costituzione di servitù non edificanti per rifacimento del metanodotto Recanati – Foligno tra Comune e Snam Rete Gas Spa e l’approvazione del Regolamento comunale per la fruizione del parco storico monumentale "Giuseppe Coletti", dei parchi gioco e delle aree verdi comunali.