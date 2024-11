Dottori di ricerca, promossa Unimc: "Tasso di occupazione al 95,8%"

"Il tasso di occupazione dei dottori di ricerca Unimc raggiunge il 95,8%, superando di 4,3 punti percentuali la media nazionale". Almalaurea ha fotografato i dati sui dottorati di ricerca: introdotta dal rettore John McCourt e da Elio Franzini di Almalaurea, Martina Timoteo, direttrice del consorzio interuniversitario, ha fornito i dati sul percorso dottorale e sui suoi sbocchi lavorativi. Il rapporto ha coinvolto più di 6mila dottori di ricerca di 43 atenei, facendo emergere come questi "promuovono il percorso, ma solo il 40% di loro ritiene adeguato il finanziamento ottenuto per la frequenza. Il tasso di occupazione supera il 91%, mentre le retribuzioni raggiungono i 1.900 euro mensili netti. Tra i dottori di ricerca si confermano significative differenze a discapito delle donne, sia a livello occupazionale che retributivo". "Bisognerebbe diminuire la pressione per le pubblicazioni dei dottorandi – ha detto in apertura il rettore –, il dottorato dovrebbe essere un periodo di studio e silenzio, di approfondimento".

Elio Franzini, dell’Università di Milano, ha sottolineato "il parziale cambio di passo che il Pnrr ha permesso per i dottorati triennali", ma anche che "il numero dei dottorandi in Italia è in diminuzione. Le imprese all’estero riconoscono maggiormente il valore aggiunto che è la formazione dottorale". Martina Timoteo, che insegna all’Università di Bologna ma si è laureata a Macerata, ha sottolineato "un problema di genere: più si sale nella scala dell’istruzione meno sono le donne. Entrando nel mercato del lavoro la prospettiva femminile è sempre più stretta. L’altra grande disuguaglianza è quella dell’origine sociale. La prosecuzione degli studi tra laurea di secondo livello e dottori di ricerca è più frequente in chi ha almeno un genitore laureato". Al termine del convegno sono state consegnate le pergamene ai più recenti dottori di ricerca nei corsi Unimc. Si tratta di Luca Basili, Martin Critelli, Attilio Della Pietra, Elena Girotti, Annamaria Romagnoli, Niccolò Testi, Ilenia Bianchi, Elena Codoni, Marzia Maria Fede, Diamante Barbarossa, Michele Cardinali, Francesco D’Amario, Katia De Blasio, Lara Discepolo, Federica Guardigli, Elena Michelini, Federico Ninivaggi, Melanie Sara Palermo, Marina Sabatini, Jacopo Strada, Francesca Pia Villani, Marta Vitullo, Matteo Maselli.