Droga in auto e a casa, condannato

Fermato con cocaina, eroina e hashish mentre si trovava in auto con un’altra persona, le Fiamme Gialle perquisiscono la sua abitazione e trovano in casa quasi 1800 grammi di hashish e 12,14 grammi di cocaina. È stato condannato a sei anni per detenzione illecita di sostanze stupefacenti un uomo di 49 anni, che vive a Corridonia, Mirko Di Chiara. È quanto ha stabilito ieri il gup del tribunale di Macerata Daniela Bellesi.

L’operazione era stata eseguita dai finanzieri della Compagnia di Civitanova, nel pomeriggio del 3 settembre scorso. Il 49enne, nel corso di un controllo, era stato fermato mentre si trovava in macchina con un uomo, in via Boiardo, nel quartiere di San Marone, a Civitanova. Secondo l’accusa, nel corso della perquisizione le Fiamme Gialle avevano trovato addosso al 49enne tre involucri, di cui uno contenente dieci involucri di cellophane con all’interno eroina, del peso di 10,80 grammi, uno contenente sei involucri con all’interno cocaina, del peso di 4,30 grammi, e uno contenente due involucri di cellophane con all’interno hashish, del peso di 4,40 grammi. I controlli, successivamente, erano stati estesi anche all’abitazione del 49enne, a Corridonia, dove i finanzieri della Compagnia di Civitanova, ancora secondo l’accusa, avevano trovato 1799 grammi di hashish, suddiviso in 31 pezzi, e anche 12,14 grammi di cocaina.

L’uomo, dopo le formalità di rito, era stato arrestato e il giorno dopo si era svolta l’udienza di convalida dell’arresto davanti al gip. Ieri in tribunale a Macerata si è svolto il processo con rito abbreviato. Il pm Rosanna Buccini aveva chiesto sei anni per l’imputato ed è la pena alla quale è stato condannato, alla fine, dal giudice. Il 49enne è difeso dall’avvocato Massimiliano Pistelli, che ha annunciato che farà ricorso in appello.