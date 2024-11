Due capolavori per Loreto e Macerata, incontro con Francesca Coltrinari alla scoperta delle opere di Barocci

Dopodomani, alle 17 nella sala Castiglioni della biblioteca Mozzi Borgetti, l’associazione "Amici di Palazzo Buonaccorsi" organizza un incontro con la professoressa Francesca Coltrinari sul tema "Federico Barocci. Due capolavori per Loreto e Macerata". La conferenza vuole far conoscere la figura di Barocci attraverso un percorso nella sua biografia e fra i suoi capolavori e soffermarsi su due opere particolarmente importanti: l’Annunciazione, dipinta per la cappella dei duchi di Urbino nella basilica di Loreto, oggi ai Musei Vaticani, e la tela realizzata per l’altare della famiglia Ricci nella chiesa dei Cappuccini di Macerata, andata perduta, ma ricostruibile attraverso una serie di tracce che mostrano un aspetto inedito della vita artistica di Macerata, uno dei poli della fortuna di Barocci e dei "barocceschi", i suoi allievi e continuatori.