Due club in campo per ricordare "Ama"

Insieme per "Ama": Settempeda e Pioraco vanno in campo oggi per ricordare Amarildo Dedja (nella foto), il calciatore di origini albanesi scomparso nel luglio scorso a soli trent’anni e che è stato un giocatore di entrambe le squadre. L’amichevole di calcio è in programma oggi alle 14.30 allo stadio comunale di Fiuminata e in palio c’è il primo "Memorial Amarildo Dedja". Da un lato la Settempeda, squadra di San Severino (paese di residenza di Dedja), dall’altro il Mancini Ruggero Pioraco per un pomeriggio di sport, ma soprattutto di particolare emozione per i due club che vivranno in maniera speciale questo evento molto sentito da tutti.