Due giorni a tutto triathlon

Il triathlon dà spettacolo, Civitanova è pronta ad accogliere atleti e appassionati per un week-end di sport e di competizione. Domani e domenica il lungomare Piermanni sarà il palcoscenico della tanto attesa gara organizzata dalla Civitanova Triathlon asd. La manifestazione si dividerà in due giornate ricche di attività e adrenalina, con un programma pensato per coinvolgere atleti di diverse categorie.

Domani ai parte alle 17.30 con la gara di para-aquathlon, poi alle 19 le premiazioni. Domenica alle 9 parte la gara sprint no draft (750 metri di nuoto, 21 chilometri di bicicletta e 5 chilometri di corsa) e alle 11 il paratriathlon supersprint. Alle 12 le premiazioni. L’evento non sarà soltanto un’occasione per competere, ma anche un momento di formazione e inclusione. Il seminario per assistenti paratriathlon, previsto per domani pomeriggio, sottolinea l’impegno della Civitanova Triathlon asd nel promuovere lo sport per tutti. Civitanova si prepara, quindi, a vivere due giorni di intense emozioni sportive, con atleti provenienti da ogni parte di Italia.

"Saranno due bellissimi giorni di sport – ha detto il vice sindaco Claudio Morresi – e spero che i nostri bambini e i nostri ragazzi verranno a sostenere gli atleti del triathlon e, soprattutto, del paratriathlon: sono atleti che trasmettono una grande forza, un esempio per tutti noi. Lo sport è di tutti".

Dalle 10 di domani alle 13 di domenica divieto di sosta con rimozione in Largo Melvin Jones. Dalle 14 alle 19 di domani divieto di sosta sul lungomare Sud, corsia est, dallo stabilimento balneare 6 allo stabilimento balneare 15. Dalle 17 alle 19 di domani divieto di transito sul lungomare sud, corsia est, dallo stabilimento balneare numero 6 alla concessione numero 15 .

Il traffico proveniente da sud con verso nord deviato in via Bainsizza. Dalle 5 alle 13 di domenica divieto di transito e di sosta sul lungomare sud (entrambe le corsie), nel tratto compreso tra l’incrocio con via Santorre di Santarosa e piazzale Italia. via Trento, nel tratto compreso tra via Da Vinci e via Matteotti, piazza Gramsci est, via Santorre di Santarosa, tratto di area pubblica tra via Tito Speri e il lungomare sud.