Due giorni con le Vele di San Ruffino. Mostra di pittura a bordo lago

"Una iniziativa che merita il nostro supporto. È la qualità che fa bene al territorio". A dirlo è stato ieri Alberto Palma, presidente della Carifermo Spa, durante la presentazione della 15esima edizione dell’iniziativa delle Vele di San Ruffino, prevista ad Amandola (in provincia di Fermo). Si tratta di un’iniziativa che ormai da diversi anni vede coinvolti anche i Comuni di Monte San Giusto e Penna San Giovanni. In pratica, l’11 e il 12 maggio il lago di San Ruffino diventerà il cuore delle regate di piccole barche, guidate da giovanissimi skipper. L’iniziativa che ogni anno richiama anche tanti curiosi è organizzata da Stefano Castori.

Al termine, ci sarà un vincitore che verrà abbinato a uno dei Comuni partecipanti: Smerillo, Amandola, Santa Vittoria In Matenano, Monte San Martino e Montefalcone Appennino. Il tutto è ideato da Stefano Castori, insieme ai partner: Unione Montana dei Monti Azzurri e Comunità Montana dei Sibillini, Regione Marche, Communi e Cna Fermo. Monte San Martino è il comune che ‘possiede’ il pezzo di lago in cui si trovano le attività ricettive e culinarie ed è la porta che si apre verso la provincia di Macerata. "Qui i campanili li abbiamo abbattuti. Siamo amici, oltre che amministratori e questo ci ha ampliato la visione territoriale. Il turista se va ad Amandola porta vantaggi a tutti, perché sono certo che arriverà anche da me o a Penna San Giovanni, per citare le due realtà più vicine al lago. Sono certo – sottolinea il sindaco Matteo Pompei – che il lato maceratese crescerà nella partecipazione, grazie all’Unione Montana. Quindici anni sono tanti, ma la tenacia di Castori e del suo staff ci dà fiducia anche per il futuro. noi apriremo musei, aziende agricole, ci mostreremo in tutto il nostro potenziale". La regata avrà il patrocinio della Fiv e potranno partecipare la classe Optimist e Ilca. Sono attese 40 imbarcazioni, da tutta Italia. Si partirà sabato alle 14.30 con le gare ufficiali. Una novità sarà la pittura a bordo lago, con le opere che diventeranno una mostra.