Due grosse buche sull’asfalto in via Carducci

Due grosse buche sull’asfalto della statale adriatica pericolose per motociclisti e ciclisti. Si sono aperte al centro della carreggiata di via Carducci (tratto di San Marone della Ss16), appena usciti dalla rotatoria. Come le strade urbane, anche alcuni segmenti dell’adriatica si presentano ridotti a una gruviera. Sulla rotatoria di San Marone l’amministrazione ha effettuato lavori di recente, asfaltando però soltanto il percorso circolare e lasciando senza manutenzione i tratti di via D’Annunzio, via Carducci e via Alighieri.