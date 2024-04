Due totem con defibrillatore

Il Comune di Castelraimondo ha aderito al progetto “Sos Cuore”, curato dalla cooperativa sociale Solution di Bolzano, per diventare un paese “cardio protetto”. In città saranno presto inaugurati due nuovi totem dotati di defibrillatori automatizzati di ultima generazione e multilingue. "Un progetto che permetterà al nostro territorio di avere questi importanti strumenti salva vita utilizzabili se dovesse essercene la necessità" fa sapere il sindaco Patrizio Leonelli. "Si tratta - aggiungono il vicesindaco Roberto Pupilli e l’assessore Ilenia Cittadini - di favorire politiche di prevenzione sanitaria e di sicurezza dotando il nostro territorio pubblico di un buon grado di cardio-protezione grazie a uno strumento fondamentale in caso di arresto cardiaco e utilizzabile nell’immediato. Questo sarà possibile grazie alla partecipazione e la disponibilità di tanti cittadini. L’installazione di questi preziosi strumenti è un desiderio e obiettivo iniziale di questa amministrazione che presto vedremo attuato".