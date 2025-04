Educatori a confronto sui nidi

"Per crescere un bambino ci vuole un intero villaggio" recita un antico proverbio africano. Ed è in un’ottica di condivisione e collaborazione che nei giorni scorsi si sono incontrate le educatrici e le coordinatrici pedagogiche degli asili nidi pubblici e privati del comune di Civitanova e le insegnanti e responsabili delle tre scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo "Via Tacito": Cipì, La Coccinella e Lo Scoiattolo. L’incontro è stato promosso dall’Istituto di via Tacito sulla base della disponibilità del coordinamento pedagogico territoriale dell’Ambito territoriale sociale 14 gestito dall’Asp Paolo Ricci, ed è nato dalla necessità, fortemente sentita, di fare rete tra adulti professionisti per condividere pratiche ed esperienze delle reciproche realtà.

L’obiettivo è quello di favorire la diffusione e il radicamento di una cultura dell’infanzia nella fascia d’età 0-6 anni maggiormente condivisa e partecipata nel territorio. Dopo una presentazione delle modalità organizzative, le educatrici degli asili nido, accolte per l’occasione nei locali della scuola dell’infanzia Cipì, hanno avuto modo di visitare spazi, visionare materiali, e documentazione educativa, mostrando curiosità, interesse e punti in comune.

Si è trattato di un incontro sulla base del quale sarà messo a punto un percorso di continuità asilo nido – scuola dell’infanzia che coinvolgerà direttamente anche i bambini.