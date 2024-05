Eliminazione delle barriere architettoniche, il questionario del Comune

Il Comune di Tolentino lancia un questionario conoscitivo (da fare in forma anonima) allo scopo di raccogliere proposte e segnalazioni dei cittadini per individuare esigenze o carenze che possano favorire la redazione di un "Peba". L’iniziativa è dell’assessorato all’Urbanistica. Ma cos’è un "Peba"? "Un piano – spiega la vicesindaco Alessia Pupo – per eliminare le barriere architettoniche negli spazi e negli edifici pubblici con l’obiettivo di favorire l’accessibilità e migliorare la fruibilità da parte di tutta la popolazione". Da qui l’idea di avviare un percorso di partecipazione per raccogliere suggerimenti e richieste di fronte a casi in cui l’accessibilità deve essere migliorata o adeguata. Per la divulgazione dei questionari sono stati coinvolti anche i comitati di quartiere e delle contrade che, col consueto spirito di collaborazione, si sono resi disponibili alla consegna e al ritiro degli stessi. I questionari saranno inoltre disponibili presso il Punto informativo (in piazza della Libertà), il settore Urbanistica del Comune (via Colombo, 26), la Polizia locale (piano terra di Palazzo Europa) e il settore dei Servizi sociali (piazzale Europa, 3). I questionari sono scaricabili pure dal sito istituzionale del Comune di Tolentino. Una volta compilati, vanno riconsegnati entro il 30 maggio. "Il ‘Peba’ non è solo un importante strumento di monitoraggio – conclude la vicesindaco Alessia Pupo – ma anche una pianificazione territoriale per interventi volti alla piena accessibilità. Il nostro intento è quello di tradurre principi di inclusione e autonomia in interventi concreti nella nostra città per l’eliminazione delle barriere rilevate".

m. g.