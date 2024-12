"Energia nell’anima" in mostra in via Parisani. Esposte le opere di Gabriella Gattari

"Energia nell’anima" è il titolo della mostra d’arte delle opere di Gabriella Gattari, che è stata allestita nei locali di via Parisani 30 a Tolentino, e che sarà inaugurata sabato 7 dicembre alle 17 con degustazione di vini della Cantina "Le Colline". Rimarrà aperta fino al prossimo 7 gennaio.

È stata presentata ieri dalla stessa artista: "Il mio intento è lasciare qualcosa di bello. Il mio scopo è arrivare al cuore della gente. Quando una persona guarda l’opera e si emoziona ho vinto". Nel corso della conferenza è stato proiettato un video su di lei targato Art&Territory. Il filo conduttore dei dipinti della Gattari è la luce, come simbolo di rinascita e speranza. Ricorre spesso il simbolismo degli alberi come simbolo dell’interiorità. "La fonte di ispirazione è un sentimento della natura, che vede nei paesaggi lo spazio ideale per la vita non solo fisica ma anche interiore – scrive su di lei l’artista Mauro Mazziero –. È in questi luoghi dipinti da Gabriella che l’occhio dell’osservatore si trova accolto e abbracciato da colori brillanti, pieni di vita, ma allo stesso tempo ispiratori di serenità".

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal giovedì alla domenica, dalle 15.30 alle 20, esclusi i giorni di festa. L’evento è promosso con il patrocinio del Comune e organizzata dalla Pro Loco Tct.