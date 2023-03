Eroina nascosta nei barattoli della Nutella

di Giorgio Giannaccini

Dentro a dei barattoli di Nutella avrebbero nascosto ben 84 grammi di eroina, per poi percorrere l’A14 e cercare di trasportare tutto quel carico fino a Porto Recanati. Per tale motivo sono finiti in manette due tunisini di 30 anni, entrambi residenti ad Ancona, con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio. E’ stato questo l’esito dell’operazione svolta giovedì pomeriggio dai carabinieri del radiomobile di Ancona, che avevano perquisito una Opel Meriva, con a bordo i due 30enni, al casello autostradale Loreto-Porto Recanati. Proprio quel giorno, i militari dorici avevano predisposto un servizio di controllo del territorio, con gazzelle e macchine civette, finalizzato a reprimere il traffico di sostanze stupefacenti, ispezionando in tutto quattro macchine. Così, intorno alle 15.30, un’auto civetta dei carabinieri del radiomobile aveva iniziato a tenere d’occhio la Opel, con dentro i due uomini, che stava passando lungo l’autostrada. A un certo punto, però, quella macchina si era diretta verso il casello autostradale Loreto-Porto Recanati, per uscire dall’A14. Ma non ce l’ha fatta, perché mentre i due 30enni si stavano apprestando a pagare il pedaggio, immediatamente, i due militari in borghese erano usciti dall’auto civetta e li avevano fermati. Sul posto, poco dopo, era arrivata a supporto anche una pattuglia per aiutare i colleghi impegnati nel servizio. Tuttavia la scena non era passata per nulla inosservata: nel frattempo sui social network avevano cominciato a girare delle foto – scattate da alcuni automobilisti in coda al casello per pagare – che ritraevano il blitz in corso delle forze dell’ordine. Fatto sta che i carabinieri anconetani sono riusciti rapidamente a bloccare in sicurezza la macchina, a far scendere i due e a portarli in caserma per svolgere tutte le operazioni di polizia: e cioè perquisizioni personali e nel veicolo. E la loro intuizione investigativa si è presto rivelata a dir poco azzeccata. I militari hanno trovato nella Opel una busta della spesa ma, oltre a panini, yogurt, scatolette di tonno, cioccolatini e affettati vari, sono poi spuntati tre barattoli di Nutella e cioccolata, dove erano stati occultati altrettanti ovuli di eroina, ciascuno da 28 grammi, al posto della nota crema spalmabile. Tutti e due i soggetti, inevitabilmente, sono stati arrestati e posti sotto il regime dei domiciliari, come disposto dalla Procura di Ancona.