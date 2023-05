Escort Advisor, Civitanova seconda in Italia

di Lorena Cellini

Dopo la bandiera blu arriva la bandiera hot. Civitanova tra le città con le migliori escort, seconda in Italia dietro alla sola Desenzano del Garda. La qualità del sesso a pagamento premiata dai clienti delle donzelle e la classifica l’ha prodotta Escort Advisor, primo sito di recensioni delle prestazioni offerte dalle escort in tutta Europa. Quelle di Civitanova sono prostitute top e delle 628 recensioni che compaiono nelle pagine del sito la quasi totalità colleziona 4 o 5 stelle. Vanno alla grande Nataly e Mia, e qualche ragazza viaggia intorno alle cento recensioni. C’è la mistress che riceve in centro, la valchiria che fa girare le testa e nel bouquet non mancano trans. Leggendo qua e là si scopre che i clienti sono disposti a pagare anche 200 euro l’ora, che qualcuna applica tariffe da 50 euro per soli venti minuti, 100 euro per trenta. Molte ricevono in centro, sono quasi tutte straniere. Dalle recensioni emerge la soddisfazione del cliente e, stelline su stelline, Civitanova ha scalato la classifica, che vede anche Macerata piazzata mica male, ovvero chiude la top ten. Questa le prime dieci città del sesso: Desenzano del Garda, Civitanova, Gallarate, Conegliano, Viareggio, Legnano, Milano, Udine, Roma e, decima, Macerata. Così emerge che, dopo quella lombarda, la provincia maceratese è quella con le migliori escort d’Italia. Accanto alla classifica dei comuni migliori c’è anche quella dei comuni peggiori e sono queste le prime dieci città bocciate dai fedeli clienti: Potenza, Lecco, Benevento, Rovigo, Avellino, Catanzaro, Siracusa, Massa, Venezia e Sondrio. Le mappe sono state tracciate dai giudizi dei clienti e, in alcune città, questo si è tradotto in graffiti apparsi in seguito alla campagna di comunicazione di Escort Advisor, con le scritte ‘Grazie per essere venuto’ nei Comuni con le migliori escort e ‘Non venire qui’ in quelli con le peggiori. A Civitanova si questi slogan non se ne sono ancora visti. Certo, è una forma di turismo – pendolare – anche il sesso a cinque stelle, ma è da vedere se qualcuno sceglierà di spendere la ‘bandiera hot’ (un po’ come successo a Desenzano del Garda con vari bollini comunicativi apparsi nelle vie del comune) come veicolo per la promozione del territorio. Al di là della classifica e del sito, niente di nuovo per chi vive a Civitanova, dove il fenomeno delle escort, come del resto ovunque, è particolarmente presente nelle zone centrali, dove le ragazze vivono e ricevono. E adesso hanno anche la certificazione di professioniste leader del settore.