Ex convento dei Filippini e Comune: affidato intervento di ricostruzione

Il nuovo anno si è aperto con l’affidamento dei lavori di riparazione dei danni e miglioramento sismico del municipio e dell’ex convento dei Filippini, due edifici di grande rilevanza per il centro. Ad annunciarlo è stato il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici Rosanna Procaccini: un investimento di oltre 5,4 milioni, dei quali 4,6 milioni per il municipio, con l’appalto affidato all’impresa Cassandra srl di Roma, che ha presentato un ribasso del 14,50%. Per quanto riguarda invece l’ex convento dei Filippini – ha aggiunto la Procaccini – l’intervento ammonta a 800mila euro e i lavori sono stati affidati alla ditta Crcs Cooperativa e Servizi di Verucchio, con uno sconto del 12,69%. Entrambe le opere sono state affidate a ditte qualificate e con offerte vantaggiose, grazie ai finanziamenti ottenuti dall’Ufficio speciale per la Ricostruzione". Intanto, con un finanziamento del Ministero dell’Interno, sono stati assegnati, per 1,48 milioni, i lavori per sistemazione dei dissesti idrogeologici delle strade comunali di Valbona e Colli, e alla ditta Edilasfalti srl di Camerino quelli per il rifacimento delle strade di Rastia e Colferraio, con un importo di circa 984mila euro. Un capannone industriale, fruibile come magazzino, è stato acquistato dal comune per 380mila euro nell’area Pip Cavalieri. A giorni, completato lo smaltimento di materiali speciali, avrà inizio la demolizione della scuola media di viale Roma.

Matteo Parrini