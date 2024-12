Fabriano beffata,. Montecatini fa festa

RISTOPRO FABRIANO63GEMA MONTECATINI65

RISTOPRO FABRIANO: Pierotti 13; Gnecchi 6, Dri 18, Raucci 7, Molinaro 10; Centanni 5, Romagnoli ne, Ottoni ne, Da Rin ne, Pisano 2, Carta ne, Scandiuzzi 2. All. Niccolai.

GEMA MONTECATINI: Burini 11, Chiarini 16, Toscano 4, D’Alessandro 9, Bedin 4; Cellerini ne, Gattel ne, Albelli ne, Passoni 4, Savoldelli 7, Di Pizzo 2, Acunzo 8. All. Del Re.

Arbitri: Guarino e Palazzo di Campobasso.

Parziali: 21-16 35-35 44-45 63-65.

Ristopro Fabriano beffata, non sarà un bel Natale per la squadra di coach Andrea Niccolai. Vince infatti a Cerreto d’Esi la Gema Montecatini, che dopo un match sempre equilibrato, in cui nessuna delle due squadre riesce a prendere mai davvero il sopravvento sull’altra, si impone sulla squadra di casa 63-65, confermandosi al secondo posto. Fabriano avrà occasione per riscattarsi perché già il 28 dicembre la B Nazionale tornerà in campo, ma l’amarezza resta perché ancora una volta i biancoblù hanno giocato alla pari contro una big, nonostante i problemi fisici che hanno costretto ancora in panchina Carta e in campo per appena 24 minuti il recuperato Centanni, partito dalla panchina. Fabriano meglio nel primo periodo, chiuso avanti 21-16, Montecatini meglio nel secondo con le due squadre che vanno al riposo in parità a quota 35. Gama in leggero vantaggio nel terzo parziale, dove si segna davvero pochissimo, con l’ex Bedin e compagni che vanno all’ultima pausa sul 44-45 a proprio favore. Decide l’ultimo quarto, anzi praticamente l’ultimo minuto: Gema avanti 60-63, ma Centanni subisce fallo e riporta dalla lunetta con due liberi la Ristopro a -1 (62-63): anche Chiarini però è freddo dalla lunetta e fa centro due volte (62-65): nuovo fallo su Dri che segna solo il primo, sull’errore successivo c’è il rimbalzo offensivo, ma la Ristopro non riesce a trovare il canestro che avrebbe portato ai supplementari o al sorpasso. Peccato, ma già il 28 dicembre ci si potrà riscattare nella trasferta di Chiusi.