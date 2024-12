Falciata da un’auto mentre attraversa. Momenti di paura per una ragazza

Paura ieri per una 33enne, investita in via Nazionale, a Borgo Sforzacosta, davanti all’entrata dell’ufficio postale. Poco prima delle 19, per cause in corso di accertamento, una Fiat Uno condotta da un maceratese sulla sessantina ha urtato la donna. Nell’impatto è stato sfondato il parabrezza. Secondo le prime ricostruzioni, tra il buio e la pioggia, il conducente non l’avrebbe vista; lei non avrebbe attraversato sulle strisce, che si trovano prima e dopo di quel tratto. Sono stati allertati immediatamente i soccorsi; gli operatori hanno deciso di trasportare la giovane, di origini straniere, all’ospedale regionale Torrette di Ancona, considerando la dinamica dell’incidente, per tutti i controlli del caso. Parlava ed era cosciente. Due le pattuglie di polizia locale di Macerata sul posto; una per effettuare i rilievi e l’altra per la viabilità. Trattandosi di un’ora di punta, con l’uscita di tante persone da lavoro, e di una zona molto transitata, con la chiusura di via Nazionale si sono create file e disagi. Il traffico è stato deviato verso la superstrada. La strada è rimasta chiusa circa tre quarti d’ora. Diversi passanti si sono fermati per dare una mano; in quest’area ci sono anche attività commerciali. La Fiat Uno si dirigeva da Pollenza verso Macerata. Sul luogo dell’incidente è intervenuta una ditta di pulizia stradale per la messa in sicurezza dell’area. Illeso ovviamente il conducente. Questa zona purtroppo è spesso scenario di incidenti, anche gravi.