"Felici di renderci utili per la nostra città"

C’è chi lo fa per rendersi utile, chi per impegnare la mattinata perché a casa si annoia. Chi per seguire l’amica del cuore e chi per imparare piccoli lavori in compagnia ottenendo un buono da spendere. Fatto sta che i protagonisti della prima settimana del progetto coordinato da Csv Marche "Ci Sto? Affare Fatica! – Facciamo il bene comune", a Tolentino, hanno dato una bella rinfrescata a panche, altalene e tavoli al parco Isola d’Istria. Cinque ragazzi e cinque ragazze –Mattia Falcinelli, Leonardo Fioretti, Alessandro Cola, Cesare Mercorelli, Mattia Mogliani, Irene Della Ceca, Sofia Compagnucci, Mariachiara Cacciolari, Giada Saracchini e Sofia Gigli – tra i 15 e i 18 anni, sono scesi in campo come volontari. E l’altro ieri, come riconoscimento dell’impegno profuso, hanno ricevuto un "buono fatica" settimanale del valore di 50 euro (100 euro per i tutor che seguono le squadre) da spendere in negozi di abbigliamento, supermercati, libri, cartoleria, articoli per il tempo libero. "Mi diverto nel fare questi lavoretti manuali" racconta Leonardo, che ha partecipato all’iniziativa anche l’anno scorso. "Alcune zone della città sono trascurate, voglio rendermi utile per sistemarle" aggiunge Cesare. Dall’agraria alle scienze umane, passando per l’Itis e lo scientifico, i ragazzi hanno stretto amicizia scartavetrando e tinteggiando fianco a fianco. "Mi ha convinta a partecipare la mia amica, ma devo dire che mi è piaciuto" assicura Irene. "Le nostre mamme hanno fatto da passaparola" ammette Giada. Per la settimana prossima è pronta un’altra squadra e sarà la volta di via Caduti di Nassiriya, sempre per piccoli lavori di cura del verde, tinteggiatura e manutenzione, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30.

Le iscrizioni per partecipare sono ancora aperte: basta proporre la propria candidatura su www.cistoaffarefatica.it, mentre per essere tutor su www.csvmarche.it. Insieme ai ragazzi, infatti, ci sono giovani dai 22 ai 35 anni, che coordinano settimanalmente le squadre. Come la 25enne di Treia Alice Camertoni, traduttrice, che ha deciso di impiegare un po’ di tempo estivo così. Invece a ricoprire la figura dell’"handyman", per spiegare le tecniche nei lavori manuali, in questi giorni sono stati i volontari dell’associazione nazionale carabinieri. "Ringraziamo l’assessorato alle politiche giovanili della Regione che finanziano il progetto – dice Arianna Tiberi di Csv Marche –, a Tolentino per ora abbiamo avuto una trentina di iscritti". Soddisfatta l’assessore ai servizi sociali Elena Lucaroni: "I ragazzi in questo modo si responsabilizzano, vivono la città e se ne prendono cura".