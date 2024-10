Ferrari Challenge, Marzialetti accolto in Comune: "Un orgoglio e un esempio per la comunità"

Giammarco Marzialetti, vice campione del mondo del Ferrari Challenge Trofeo Pirelli, accolto a Palazzo Sforza per festeggiare un successo che è anche motivo di orgoglio per Civitanova. "Una soddisfazione immensa conquistare questo trofeo e portarlo nella città che mi ha accolto tanti anni fa in modo meraviglioso – ha detto il pilota – e qui ci sono quelli che, con me, ci hanno creduto. Grazie al presidente Francesco Acquaroli che mi ha dato l’onore di portare il marchio Let’s Marche in tutti i circuiti e al sindaco Fabrizio Ciarapica che ci ha sempre sostenuto". Applausi per i tanti successi collezionati e raccontati dal team manager MRNC 12, Gianluigi Bianchini. Tra i presenti, anche il consigliere regionale Simone Livi, il sindaco di Loro Piceno Robertino Paoloni, il vice sindaco di Sant’Angelo in Pontano Luca Bonfranceschi, il presidente del Ferrari Club Castorano Ivan Ameli, gli assessori Ermanno Carassai e Barbara Capponi. "È un giorno di grande orgoglio per la comunità e per l’intera regione – ha detto Ciarapica – e ringrazio Marzialetti e il suo team, che hanno portato a Civitanova il trofeo del mondiale. Giammarco è anche promotore del marchio Let’s Marche. Un vero e proprio ambasciatore perché ha portato, e continuerà a farlo, le eccellenze della regione e di Civitanova in ogni gara, in ogni circuito e in ogni occasione". "Abbiamo bisogno di buoni esempi – ha dichiarato Paoloni – e Giammarco è uno di questi, un campione che affronta le le sfide con il cuore".