Festa per i 10 anni alla residenza. Anni Azzurri

La residenza Kos Anni Azzurri Santa Maria in Chienti ha festeggiato i suoi dieci anni. E per l’occasione la direttrice Monica Pennesi e il suo staff hanno organizzato una grande festa con il personale, gli ospiti, i familiari, le autorità e tanti amici del territorio. Quel territorio con il quale la residenza Anni Azzurri in questi anni ha condiviso iniziative e progetti finalizzati a migliorare la qualità della vita in residenza, supportando la stimolazione cognitiva ed emotiva degli ospiti e la loro socializzazione.

Tanta umanità e storie sono emerse nel corso della festa che ha visto ospiti, operatori e familiari protagonisti nel ripercorrere momenti, ricordi, aneddoti piacevoli. Il carattere sinergico con le componenti territoriali è emerso anche dagli enti presenti alla festa, interlocutori preziosi nel corso di questi anni, dalla sindaca Lorella Cardinali al suo predecessore Reano Malaisi, dal vescovo Rocco Pennacchio (nella foto con Pennesi) ai parroci don Lauro Marinelli e don Chenni Gionni Parmigiani, e poi la Caritas montecosarese con Mariagrazia Giampaoli, la cooperativa Tarassaco con la presidentessa Daniela Marilungo.

Il clima di festa ha regalato agli ospiti, ai loro figli e nipoti, al personale tutto e ai numerosi presenti un pomeriggio in allegria.