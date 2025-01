Festa per Olga Stroppa: spegne cento candeline

Anche il sindaco Denis Cingolani ieri ha partecipato ai festeggiamenti per il secolo di vita della matelicese Olga Stroppa. Classe 1925, la neo centenaria, madre del vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Rosanna Procaccini, è una persona conosciuta e stimata nella comunità di Matelica, avendo fatto parte tra l’altro di varie realtà sociali e religiose.

Il primo cittadino, raggiungendola ieri mattina a casa sua e portandole, come sempre avviene in questi casi, gli auguri a nome dell’amministrazione comunale e della cittadinanza e una medaglia speciale per celebrare l’occasione, ha tenuto a dare a Olga Stroppa il "benvenuto nel club dei centenari matelicesi, un traguardo bellissimo e agognato da tutti".