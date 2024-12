Festival Kafka in ‘persona’: eventi a Macerata, Recanati e Roma per il centenario di Kafka

Da lunedì a domenica, in occasione del centenario della morte di Franz Kafka, andrà in scena il festival "Kafka in ‘persona’" tra Macerata, Recanati e Roma. L’iniziativa è organizzata dall’Università di Macerata, in collaborazione con Teatro Rebis e l’Accademia di Belle Arti.

Il festival si aprirà e si chiuderà con la lezione-spettacolo "La Metamorfosi" di Andrea Fazzini, Maria Paola Scialdone e l’interpretazione di Andrea Pierdicca alla biblioteca Mozzi Borgetti e al Passepartout di Recanati.

Lunedì, sempre alla biblioteca Mozzi Borgetti, Clemens Ruthner, Dublin, e Riccardo Concetti terranno un talk sulle riletture postcoloniali di Kafka. A seguire, lo scrittore Sergio Vitale parlerà di Kafka e la fotografia alla casa editrice-libreria Giometti & Antonello.

Il 10 e l’11 dicembre saranno dedicati al convegno internazionale "Performing Kafka: ricezione, transcodificazione, multimedia" nella sala Castiglioni della Mozzi Borgetti, che verrà aperto dall’attrice Isabella Carloni. Mentre dalle 19 alle 24, nella sala Sbriccoli, sarà possibile assistere alla proiezione integrale del biopic a puntate "Kafka" di Kehlmann e Schalko della Mediateca Ard.

L’11 dicembre, dopo il convegno si terrà, nella libreria-casa editrice Quodlibet la lettura-performance di Ermanno Cavazzoni di "Un artista del digiuno" di Franz Kafka e, a seguire, al teatro della Società Filarmonico Drammatica lo spettacolo "Gli uomini storti" con Carlo Salvador.

E sarà dato spazio all’illustratore austriaco Nicolas Mahler: giovedì alle 17.30 con un primo incontro-dibattito con l’artista all’Accademia di Belle Arti di Macerata. In questo appuntamento Mahler presenterà il suo recente libro illustrato "A tutto Kafka".

Sempre giovedì, alle 19, si inaugurerà la mostra del Goethe Institut "A tutto Kafka", nel chiostro in via Garibaldi 20, affiancata dell’esposizione dei lavori artistici degli studenti dell’Accademia di Belle Arti.

Sabato 14 dicembre, di nuovo a Macerata alla casa editrice/libreria Giometti & Antonello, dove Reinhard Sauer parlerà del rapporto fra Kafka e Kurt Wolff a partire dal libro "Memorie di un editore", accompagnato dalle letture di Giacomo Lilliù.