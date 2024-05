Fiammata dal quadro elettrico: operaio ustionato mentre lavora

Civitanova, 22 maggio 2024 – Una fiammata lo investe mentre è al lavoro su un quadro elettrico, soccorso un operaio. L’incidente è avvenuto nella mattinata di oggi, sul lungomare Sud di Civitanova, in zona stadio, nel parcheggio lato mare.

Per cause che sono ancora da chiarire, l’operaio è stato investito da una fiammata mentre stava facendo dei lavori di manutenzione. Immediatamente sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, partiti dal vicino distaccamento di via Aldo Moro, per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area, e i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde per soccorrere l’operaio che è stato portato al Pronto soccorso.

L’uomo è rimasto ustionato a un braccio e al volto.