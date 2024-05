Fiammata lo investe. Ustionato un operaio

Una fiammata lo investe improvvisamente mentre è al lavoro su un quadro elettrico, ustionato un operaio dell’Atac. Ferito in maniera lieve anche un ingegnere che si trovava insieme a lui.

L’incidente sul lavoro è avvenuto nella mattinata di ieri, sul lungomare sud di Civitanova, in zona stadio, nel parcheggio nei pressi del Circolo Tennis. L’allarme è scattato poco dopo le 9.30. Per cause che sono in corso di accertamento da parte degli ispettori dello Spsal (Servizio per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro), l’operaio dell’Atac è stato investito da una fiammata mentre stava effettuando dei lavori di manutenzione ordinaria sul quadro elettrico della stazione di sollevamento dell’acquedotto. Sul posto sono intervenuti immediatamente i vigili del fuoco, partiti dal vicino distaccamento di via Aldo Moro, e i mezzi dell’emergenza sanitaria del 118 e della Croce Verde, che hanno soccorso l’operaio dell’Atac. L’uomo, che è stato caricato a bordo dell’ambulanza e trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Civitanova Alta, è rimasto ustionato in maniera leggera alla parte destra del volto e ad un braccio. Le sue condizioni, comunque, non sarebbero particolarmente gravi: dopo qualche ora è stato dimesso.

L’ingegnere che si trovava insieme a lui ha rifiutato il trasporto in ospedale. I vigili del fuoco, una volta terminate le operazioni di soccorso del dipendente Atac, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area in questione. Si trattava di una semplice manutenzione e saranno i responsabili dello Spsal a chiarire la dinamica di quanto accaduto e le cause.

Chiara Marinelli