Dopo l’omicidio della moglie Renata Raposel, Giuseppe Santoleri si uccide in carcere

Tolentino, 15 maggio 2024 - Si è tolto la vita in carcere Giuseppe Santoleri: l'anziano stava scontando nel carcere Castrogno di Teramo 18 anni, in concorso col figlio Simone, per l'omicidio della pittrice Renata Raposelli, sua ex moglie e madre di Simone.

Nella notte, secondo fonti del carcere, Giuseppe, 77 anni, avrebbe deciso di farla finita soffocandosi nel suo letto; era detenuto dopo la condanna definitiva per l'omicidio avvenuto il 9 ottobre 2017 a Giulianova (Teramo). Il cadavere era stato ritrovato dopo tre mesi nelle campagne di Tolentino.

Giuseppe Santoleri era stato condannato in primo grado a 24 anni di reclusione, pena poi ridotta a 18 anni in secondo grado. Secondo i giudici, l'esecutore materiale del delitto della pittrice testina era stato il figlio Simone, condannato a 27 anni di carcere. Nel maggio 2023 la Cassazione aveva reso definitivi i 18 anni.