Filippi: "C’è amarezza, è mancato il cinismo"

Mister Filippi, quanto rammarico c’è per questo pareggio visto che è stato fatto tanto ma si è raccolto un punto solo? "L’amarezza c’è per non aver concretizzato quello che si è prodotto. Abbiamo fatto una buona gara contro un’ottima squadra, difficile da affrontare ma non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. Sia nella prima frazione che nel secondo tempo abbiamo fatto ciò che avevamo preparato in settimana: abbiamo costruito molteplici conclusioni, spesso è stato bravo il loro portiere, ma potevamo essere decisamente più cinici". L’episodio del rigore iniziale quanto ha cambiato l’inerzia? "Purtroppo questi episodi dubbi si stanno ripetendo troppo spesso. Vedendo le immagini, ti rendi conto che sono delle decisioni che sono completamente sbagliate, ma non può capitare sempre a noi. Non possiamo farci nulla, dobbiamo andare avanti, continuare su questa strada sapendo che dovremo fare tre partite, non più una". La seconda rete di Di Massimo in contropiede: forse era meglio giocarsi un’espulsione piuttosto che mandare in porta il giocatore avversario? "Una ripartenza un po’ anomala, potevamo contrastare il giocatore, abbiamo commesso degli errori ma abbiamo poi avuto il merito di impattarla e la possibilità di portarla a casa. Ora non ci resta che guardare avanti". Difendendo il quart’ultimo posto: "Ogni partita dobbiamo giocarla per vincere e poi giocarci i playout con la compagine che troveremo". Due parole da spendere su Mascolo che ha risposto presente e che ha sopperito all’assenza di Meli: "Nicola è un ragazzo che si allena sempre al cento per cento, ero certo della sua prestazione. Tutto il gruppo si impegna al massimo e mi dispiace quando devo lasciare qualcuno fuori. Ora ci aspetta la gara di Chiavari: ci faremo trovare pronti".