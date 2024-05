Finisce con l’auto contro una pianta, 52enne portato a Torrette

Si schianta con l’auto contro una quercia in località Santa Croce di Recanati. Il conducente, un 52enne di Recanati, è stato portato con l’eliambulanza a Torrette. Alle 15 di ieri l’uomo era alla guida di una Ford Fiesta quando, per cause al vaglio della Polstrada di Civitanova, ha perso il controllo del mezzo andando a sbattere contro la pianta. L’urto è stato così violento che il motore è uscito dal cofano dell’auto, che si accartocciata incastrandolo nell’abitacolo. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Macerata per estrarre il ferito, affidato alle cure dei sanitari della Croce Gialla. Considerate gravità e dinamica dell’incidente, si è deciso di far intervenire l’eliambulanza da Ancona. L’uomo per fortuna è rimasto sempre cosciente. Le sue condizioni sono gravi, anche se sembra non sia in pericolo di vita.

In mattinata un altro incidente, in autostrada all’altezza di Porto Potenza. Gravi i danni a un’Alfa Stelvio, una Toyota e un camper olandese. Due automobilisti sono stati portati all’ospedale di Civitanova.

Asterio Tubaldi