Fiordomo: "Bertini sbaglia i conti, la Gigli è un orgoglio per tutti"

Il cantiere della scuola Gigli è in piena attività, con operai al lavoro anche di sera. Francesco Fiordomo, ex sindaco ed ex assessore, tra i promotori del progetto, ha espresso soddisfazione nel vedere il cantiere avanzare dopo anni di ostacoli. "Ho lottato con determinazione per questa scuola. Abbiamo affrontato ritardi per il Covid, difficoltà nel reperire fondi e persino resistenze da parte di chi preferiva destinare l’area ad altri usi. Ora, però, il progetto sta prendendo forma ed è motivo di orgoglio per tutti".

La struttura, su una superficie di 2.200 metri quadrati, è concepita come un modello di edilizia antisismica e sostenibile. Ospiterà 10 aule per 300 alunni, laboratori, biblioteca, auditorium, palestra, un tetto-giardino di mille metri quadrati oltre a un refettorio, un’agorà e un’ampia area esterna.

Ma i lavori sono finiti di nuovo al centro di polemiche: l’assessore Sabrina Bertini ha dichiarato che il costo di un’aula sarebbe pari a un milione, una cifra contestata dall’ex amministratore. "La scuola costa 7,65 milioni di euro, inclusa la demolizione, non 10 milioni. Il costo per metro quadro è di circa 2.400 euro, congruo per una costruzione di questa qualità, come confermato dall’Ufficio ricostruzione. Un’aula da 60 metri quadrati costa, quindi, circa 144mila euro, non un milione" ha precisato Fiordomo definendo le dichiarazioni dell’assessore "un fuoco amico dannoso e privo di fondamento".

L’appello dell’ex amministratore è chiaro: "Ora è il momento di remare tutti dalla stessa parte con competenza ed entusiasmo".