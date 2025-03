Fiori della consapevolezza al Val di Chienti. In campo per combattere l’endometriosi

Iniziativa per la festa della donna con "Fiori della consapevolezza", promossa dall’Associazione progetto endometriosi (Ape) per sensibilizzare l’opinione pubblica sulla malattia cronica e migliorare l’accesso a percorsi terapeutici adeguati. Domenica le volontarie dell’Ape saranno presenti con stand informativi al centro commerciale Val di Chienti, dalle 9 alle 14, offrendo la possibilità di portare a casa un fiore simbolico: una gerbera rosa in vaso, accompagnata da semi di girasole e istruzioni per la loro coltivazione. Un gesto per creare consapevolezza sulla patologia nel mese a essa dedicato: i fondi raccolti verranno destinati dall’Ape a iniziative di supporto per le donne con endometriosi, tra cui programmi di formazione specialistica per migliorare l’assistenza medica a livello nazionale. Info: www.apendometriosi.it.