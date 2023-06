Fly Marche, la moda fa tappa al Lanciano Forum

Ai nastri di partenza la prima edizione di Fly Marche che si terrà da oggi a domenica a Castelraimondo tra il Lanciano Forum e il resort Borgo Lanciano. Una vetrina glamour per valorizzare l’alta moda marchigiana come volano turistico al fianco dell’enogastronomia e dell’artigianato, tutte eccellenze conosciute e apprezzate in giro per il mondo. Innovazione, sostenibilità e inclusione nella moda i temi portanti della manifestazione aperta a tutti, con un focus particolare per gli addetti al settore tra buyers, stampa e operatori. Il taglio del nastro è fissato per oggi alle 18 al Lanciano Forum, con gli stand della sala principale dedicati all’artigianato, enogastronomia e turismo che resteranno aperti fino alle 22. Domani apertura degli stand dalle 10 alle 22 al Lanciano Forum, con la giornata che sarà poi dedicata alla formazione dei ragazzi delle scuole di moda marchigiane presso gli spazi di Borgo Lanciano. L’evento, dedicato solo agli operatori, si terrà il mattino dalle 10 alle 12 e il pomeriggio dalle 15 alle 17. Sabato sarà la giornata delle sfilate. I primi in passerella saranno i ragazzi delle scuole di moda alle 17, a seguire sfileranno il brand Frida Kiza (alle 18) e il noto stilista Guillermo Mariotto con la casa di moda Gattinoni (alle 20). Tra una sfilata e l’altra si esibiranno sul palco gli Opera Pop, mentre ci sarà spazio anche per le premiazioni delle scuole di moda, con protagonista la presentatrice televisiva Laura Barth, che farà da "madrina" all’intera manifestazione di Fly Marche. La serata si concluderà con una cena di galà e un party esclusivo nel magico contesto di Borgo Lanciano. Ultima giornata domenica con gli stand del Lanciano Forum aperti come sempre dalle 10 alle 22. "Fly Marche sarà un momento molto importante" ha detto Marco Bruschini, direttore dell’Atim.

Gaia Gennaretti